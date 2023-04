Premium Het beste van De Telegraaf

’In een waas, vol adrenaline nadat hij zo was toegetakeld’ Wat bezielde Peter (17) toen hij, onder de ogen van zijn moeder, een 27-jarige man in zijn arm stak?

Door Ina Reitzema

Ⓒ Persbureau Meter

Nieuw-Buinen - „Mama, mama, ze maken me dood.” Hectische taferelen aan het Noorderdiep in Nieuw-Buinen: een gewelddadige overval, gevolgd door een steekpartij in de nacht van zaterdag op zondag.