Wat bezielde Peter (17) toen hij, onder de ogen van zijn moeder, een 27-jarige man in zijn arm stak?

De 17-jarige Peter komt die nacht rond half drie uur schreeuwend en helemaal overstuur thuis. Moeder Janny schrikt wakker, schiet uit bed en vindt haar zoon onder het bloed op het voorterrein van de woning aan het Noorderdiep. „Zijn kleren waren stuk, hij zat onder het bloed en had geen schoenen meer aan. Na de beroving was hij in een sloot getrapt.”

Peter vertelt binnen dat hij is overvallen en mishandeld door een paar mannen en een vrouw. Hij wil achter zijn belagers aan want hij wil zijn spullen terug. Zijn moeder springt met hem in de auto die voor de deur staat. Ze hopen zijn peperdure schoenen - van het merk Mason - en zijn telefoon terug te kunnen pakken. „Daar heeft hij keihard voor gewerkt.”

Even verderop in de straat gaat het mis. „Peter sprong uit de auto en eiste zijn spullen terug. Er stonden inmiddels meer mensen dan de drie of vier die hem te pakken hadden gehad. De stemming was agressief. Waarschijnlijk waren er drank en drugs in het spel bij die groep.”

Vol adrenaline

Janny was behoorlijk onder de indruk en voor ze het door had stak Peter een van de overvallers met een mes. „Ik heb het niet eens gezien”, vertelt ze. „De man die Peter had gemolesteerd raakte gewond aan zijn arm. Ik wist niet dat Peter een mes mee had genomen uit huis. Dan was ik natuurlijk nooit met hem achter die lui aangegaan. Wat een drama. Hij heeft gehandeld in een waas, zat vol adrenaline nadat hij zo was toegetakeld, wist niet meer wat hij deed.”

Na het steekincident neemt Janny Peter mee naar huis en belt zelf 112. Niet veel later komt de politie haar zoon halen. „Ik heb hem niet meer gesproken daarna.” Omdat haar zoon minderjarig is mag ze, naast een toegewezen advocaat, bij de verhoren zijn. Maar dat lukt niet omdat haar man - in revalidatie na een hersenbloeding - uitgerekend nu met weekendverlof thuis is. „We hadden ons dit paasweekend heel anders voorgesteld”, verzucht ze thuis aan de keukentafel.

’Ik ga nooit meer uit’

Janny weet dat haar zoon nooit een mes had mogen gebruiken, maar ze kan het ergens wel begrijpen. „Hij zat er helemaal doorheen. Een half jaar geleden is Peter ook al een keer mishandeld, zomaar uit het niets. Toen schoten de beveiligers van discotheek Fox hem te hulp. Desondanks had hij rake klappen gehad en was hij behoorlijk ontdaan. En nu dit weer. ’Ik ga nooit meer uit’, riep hij net voordat de politie hem kwam halen.”

Zijn ouders en een vriend denken dat zijn dure schoenen de overvallers mogelijk hebben getriggerd . „Ik denk dat hij voortaan maar andere kleding aan moet trekken bij het uitgaan.”

Peter was die avond met vrienden in de feesttent geweest bij het paasvuur in Drouwenermond. Hij ging met zijn buurmeisje op de fiets naar huis. Ze waren bijna thuis toen de overvallers toesloegen. „Drie mannen en een vrouw”, weet Janny van het buurmeisje. „Zo gemeen. Dat verzin je toch niet? En dan ook nog in Nieuw-Buinen. Ik kan er nog steeds niet bij. En de afloop is helemaal erg.”

Belager ook aangehouden

Flinke bloedsporen op de stoep, op de plek van de tweede confrontatie tussen Peter en zijn belagers, doen het ergste vermoeden. Maar niemand raakte zwaargewond. De 27-jarige man uit Stadskanaal die door Peter is gestoken is op eerste paasdag ook door de politie aangehouden. „We weten dat voorafgaand aan het steekincident het een en ander is voorgevallen”, laat een woordvoerder weten. „Een beroving of een mishandeling, dat onderzoeken we nog. We praten met getuigen en kijken naar beelden van deurbelcamera’s.”

Getuigen die nog geen contact hebben gehad met de politie wordt verzocht om zich te melden. „Onderzoek moet duidelijk maken welke kwalificatie we geven aan dat wat zich heeft afgespeeld.”