Man koopt online dure parfums en wil geld terug omdat geur niet bevalt: rechter geeft hem gelijk

Een online shopper kocht voor ruim 450 euro twee flessen parfum bij een Amsterdamse firma. Toen hij de flesjes binnen had, maakte hij beide open om uit te vinden of de geuren hem wel bevielen. Nee dus.

Vervolgens stuurde hij de flesjes terug en verzocht om terugbetaling. Daar was de verkoper het niet mee eens. Het recht om de parfums terug te sturen was vervallen op het moment dat hij de flesjes had opengemaakt was het standpunt.

De verkoper weigerde de flessen terug te nemen en terug te betalen. De kantonrechter bleek de mening niet te delen.

Herroepingsrecht

Herroepingsrecht houdt onder meer in dat als je iets koopt via internet, per telefoon, aan de deur of op straat, je de koop zonder opgave van redenen kunt annuleren. Uiteraard zijn er uitzonderingen. Soms koop je iets dat vanwege de hygiëne of uit bescherming van ieders gezondheid niet teruggestuurd mag worden. Zoals make-up en ondergoed.

De kantonrechter heeft geoordeeld dat parfum niet onder de uitzonderingsregels valt. Zo lees je in het vonnis: ’De consument moet in beginsel de verpakking kunnen openen om toegang tot de inhoud ervan te hebben indien gelijksoortige producten normaal in winkels zonder verpakking zijn uitgestald.’

Pech voor de winkelier die in zo’n geval de parfum niet meer aan een ander kan verkopen. Dan had de verkoper maar testers moeten meesturen, is het oordeel. Want dan had de koper de verpakkingen wel ongeopend en verzegeld kunnen - en ook moeten - laten.

Naast de kosten voor de geurtjes, 476,90 euro om precies te zijn, moest de verkoper ook 86,56 euro aan incassokosten en 345,18 euro proceskosten vergoeden.

Gigantische impact

Een woordvoerder van branche-organisatie Thuiswinkel.org voorziet dat de uitspraak ’gigantische impact’ kan krijgen op de markt. Volgens hem kan hier heel gemakkelijk misbruik van worden gemaakt en is meesturen van testers financieel bezwaarlijk. Verbazing is er ook over de uitspraak, want vijf jaar geleden oordeelde de Geschillencommissie Thuiswinkel nog dat je thuis parfum niet uit de verzegelde verpakking mag halen om uit te proberen, omdat het product daarna onverkoopbaar is.