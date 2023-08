Klaar voor mega-tocht, maar wanneer gaat het waaien?

Grootste kitesurftocht ter wereld in de startblokken

Hoek van Holland - Een stevige wind uit het zuidwesten. Meer is eigenlijk niet nodig voor Hoek tot Helder, een kitesurftocht van 130 kilometer waarvoor zich 500 sportievelingen hebben ingeschreven. Maar wanneer gaat het waaien uit de juiste hoek? Ergens tussen zaterdag 19 augustus en 5 november moet het gebeuren. De spanning loopt op: „Dit evenement is even heroïsch en afhankelijk van het weer als de Elfstedentocht.”