’Imagoschade voor Nederland’

Het drugstoerisme zal toenemen en voor veel criminele overlast zorgen. Jongeren worden verleid en niets zal hen meer in de weg staan om legaal softdrugs te gebruiken. De stap naar harddrugs is op afzienbare termijn zomaar gemaakt. Campagnes van de overheid over de gevaren van roken en alcohol kunnen de kast in.

D66 bouwt aan nieuwe jonge generaties met slopende gevolgen. Het nieuwe Nederland met export van wiet. De opbrengsten kunnen gebruikt worden voor het onderwijs, gezondheidszorg en veiligheid. De cirkel is rond in de optiek van D66 en gedoogpartijen.

J. Werkhoven