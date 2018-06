’Criminelen zetten handel voort’

De bedoeling is hiermee de drugscriminaliteit een halt toe te roepen, maar helaas is dit een illusie want drugscriminelen lopen ver voor op de bestrijders van deze criminaliteit.

Als legalisering van de wietteelt wettelijk wordt vastgelegd dan is dat de achterdeur uit, omdat criminelen geen enkel middel zullen schuwen hun lucratieve handel voort te zetten. Legalisering is een zwaktebod en leidt de aandacht af van de noodzaak de bestrijding van drugscriminaliteit daadkrachtig aan te pakken en zal de aantrekkingskracht vanuit het buitenland alleen maar vergroten.

Nu al worden enorme nauwelijks te traceren hoeveelheden drugs met name via de Rotterdamse haven ingevoerd en zal door legalisering van de wietteelt eerder toe dan afnemen omdat de vindingrijkheid van drugscriminelen schromelijk wordt onderschat, maar de ’high society’ partij D66 is hier blind voor.

Otto C. Tempelaars, Heemstede