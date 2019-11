Universiteit haalt historisch schilderij weg na klachten vegans

Dar meldt Het Nieuwsblad. Het schilderij van Antwerpenaar Frans Snijders (1579-1657) was door het Fitzwilliam Museum uitgeleend aan Hughes Hall, een onderdeel van de universiteit van Cambridge. Het werk uit de 17de eeuw toont een markt waar onder meer een hond, een hert, vogels, hanen in kooien en een everzwijn, waarvan velen dood, te koop aangeboden worden. Dat tafereel viel niet in de smaak bij studenten die geen vlees eten.

’Niet kunnen eten’

De vegans stapten naar de directie en eisten dat het verwijderd zou worden uit de eetzaal. „Sommige studenten zeiden dat ze niet konden eten omdat het aan de muur hing”, zegt een woordvoerder van het Fitzwilliam Museum aan The Telegraph. „Mensen die geen vlees eten vonden het weerzinwekkend.” De universiteit besloot begrip te tonen voor de studenten en in te gaan op hun vraag.