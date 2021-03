Biden: Alle Amerikanen uiterlijk 1 mei toegang tot vaccin

Op dit moment krijgen mensen die in bepaalde risicogroepen zitten nog voorrang met vaccineren. Maar het Witte Huis is ervan overtuigd dat er genoeg vaccins beschikbaar zijn om te beloven dat elke volwassene aanspraak kan maken op een vaccin voor 1 mei. Biden waarschuwde daar wel bij: „dat betekent niet dat iedereen ook gevaccineerd is voor die dag.” Maar de afspraak kan gemaakt worden.

Biden deed een oproep aan alle Amerikanen om zich vooral te laten vaccineren. Dan zou 4 juli namelijk de beloning kunnen komen. „Als ieder zijn plicht doet, als we dit met zijn allen doen, dan is er een grote kans dat we op 4 juli met familie en vrienden in de tuin kunnen barbecueën en Onafhankelijkheidsdag kunnen vieren.”

’Feestdag met extra bijzondere lading’

Onafhankelijkheidsdag is de dag dat de Amerikanen hun afscheiding van de Britten vieren, eigenlijk de geboortedag van de Verenigde Staten. Het zou dan dit jaar een feestdag met een heel bijzondere extra lading worden, zo stelt Biden. „We vieren dan niet alleen onze onafhankelijkheid als land, maar we markeren dan ook onze onafhankelijkheid van het virus.”

Grote evenementen zullen 4 juli nog niet kunnen. Ook waarschuwde Biden dat omstandigheden weer kunnen veranderen. „Er kan veel gebeuren. Omstandigheden kunnen veranderen. Deskundigen hebben heel duidelijk gemaakt dat het weer erger wordt als nieuwe varianten van het virus zich verspreiden.”

Maatregelen

Het Witte Huis zal verschillende maatregelen treffen zodat de vaccinatiesnelheid omhoog kan. Biden wil meer militairen inzetten voor prikken. Ook wil hij dierenartsen, tandartsen en ander medisch personeel inzetten bij het prikken. Tenslotte moet er een landelijke website komen waarop makkelijk te vinden is waar nog vaccins beschikbaar zijn.

Het was Bidens eerste televisietoespraak op primetime van zijn presidentschap. Het komt op een belangrijk punt in zijn nog korte presidentschap. Voor de toespraak ondertekende Biden zijn corona hulppakket dat eerder deze week door het Amerikaanse congres werd goedgekeurd. Het is Bidens eerste politieke overwinning, en een verkiezingsbelofte die hij inloste. Zijn toespraak komt bovendien op de kop af een jaar nadat Trump de noodsituatie uitriep vanwege de pandemie.

Er heeft een enorme verschuiving plaatsgevonden in het Witte Huis nu Joe Biden aan de macht is, zegt buitenlandredacteur Frank van Vliet in de Amerikapodcast ‘Uncle Joe – een blik op de vs’: