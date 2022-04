Voorman Viruswaarheid Willem Engel zeker tot dinsdag vast

Volgens Jeroen Pols was Engel onderweg naar een protest in Nijmegen toen hij werd klemgereden. Op vrijdag en zaterdag verscheen Engel twee keer met Jeroen Pols in het online tv-programma café Weltschmerz. Op Twitter en Facebook kon de uitzending van vrijdag via het account van Viruswaarheid op Facebook en Twitter gevolgd worden.

Afgelopen woensdag kwam Willem Engel na twee weken voorarrest vrij met de voorwaarde zich niet op sociale media te uiten. Hij zat in de cel voor opruiing, waardoor andere mensen volgens het Openbaar Ministerie strafbare feiten hebben gepleegd. Tegen Willem Engel kwamen ruim 22.581 aangiftes binnen, verzameld door Norbert Dikkeboom. De aangiftes gaan over opruiing, oplichting, het verspreiden van desinformatie en uitingen met een terroristisch oogmerk.

Engel zelf ziet zijn optreden in het online tv-programma café Weltschmerz niet als het overtreden van de voorwaarde om zich niet op sociale media te uiten. Engel laat weten de voorwaarde te interpreteren als ’het niet plaatsen van enig bericht op mijn persoonlijke socialmedia-accounts’. „Dat zijn dus mijn facebook-accounts, twitter-accounts, instagram, youtube, MEWE en zelfs telegram.”

Willem Engel vertelt ook dat hij vrijdag voor de ’interviews’ bij café Weltschmerz „persoonlijk beroep heeft ingesteld tegen de voorlopige gevangenhouding en vanzelfsprekend alle voorwaarden die aan de subsidiaire schorsing zijn verbonden”.

Michael Ruperti, de advocaat van Engel, zou vanaf woensdag contact hebben gezocht met het OM met vragen om het verbod te specificeren. Dat zijn: Wat wordt er bedoeld met sociale media? Wat wordt er bedoeld met uitingen? Gaat het om de persoonlijke accounts van Engel? Over welke thema’s mag er geen uiting over worden gedaan? Welke periode is hier mee gemoeid? Betreft het alleen tekst? Of ook beeld? Of ook video? Of audio?’ Het OM wil er niet op ingaan of deze vragen zijn beantwoord. Het is een proces tussen de advocaat en het OM.”

Dikkeboom voorspelde al dat het niet anders kon dan dat Engel linea recta weer naar de cel zou gaan. „Dit was echt een schoffering van de rechtbank en het Openbaar Ministerie”, stelt Dikkeboom die de toezegging van Engel - om zich niet te uiten via sociale media - al niet vertrouwde.