Testlocatie Terschelling ook zondag open

De uitslagen van de tests die zondag worden afgenomen zijn op z’n vroegst maandag bekend, meldt de Friese GGD. Maandagochtend is de teststraat van 09.00 tot 11.30 uur ook open. Wie geen klachten heeft hoeft zich niet te laten testen, aldus de GGD die geen heel grote toeloop meer verwacht.

De extra teststraat is vlak bij jongerencamping Appelhof. Zeker acht jongeren die op de camping zijn geweest, hebben het virus opgelopen. De tests op donderdag brachten nog een geval aan het licht, maar het is niet bekend of dat een campinggast, een andere toerist of een eilander is. Ook zaterdagavond meldde de GGD nog een positieve testuitslag. De camping gaat maandag dicht. De GGD raadt jongeren die de afgelopen weken op camping Appelhof waren en na thuiskomst klachten krijgen aan thuis te blijven en zich te laten testen.