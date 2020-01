Ⓒ STANDAARD UITGEVERIJ

ANTWERPEN - Met De Preutse Prinses keren de ’klassieke’ Suske en Wiske de komende maanden eenmalig terug. Het verhaal, dat exclusief in De Telegraaf wordt voorgepubliceerd, is gemaakt door Paul Geerts. Hij is de tekenaar die de populaire stripreeks in 1971 overnam van bedenker Willy Vandersteen.