Kabinet overweegt ’coronabewijs’ voor horeca en cultuur

Dat zegt coronaminister De Jonge vrijdagmiddag. Het kabinet moet nog knopen doorhakken over de volgende fase van de coronacrisis, die ’op z’n vroegst’ 25 september ingaat. Dan kan eventueel de anderhalve meter afstand losgelaten worden, maar de overweging van het kabinet is dat ’je in de sport, in de horeca, in de evenementensector, in de kunst en cultuur ook die coronabewijzen toepast’, zegt De Jonge.

Die bewijzen, een vaccinatie, negatieve test of bewijs van een recente besmetting, worden nu vooral gebruikt voor reizen, sportwedstrijden en de evenementen die wel doorgaan. Maar De Jonge overweegt ze straks breder in te zetten, als de afstandsregels verdwijnen: „Je ziet dat we dan in een heel nieuwe fase terechtkomen.”

Zorg overbelast

Het kabinet ziet namelijk dat zo’n 85 procent van de Nederlanders gevaccineerd is, maar zo’n 15 procent niet. Als die laatste groep komende tijd besmet raakt, dreigt de zorg weer overbelast te raken. Dat wil het kabinet voorkomen, evenals het opleggen van nieuwe beperkende maatregelen.

De Jonge zegt zijn overwegingen ’bewust nu’ al te noemen. Omdat het kabinet zich erop moet voorbereiden, maar de mensen zelf ook. Hij hoopt Nederlanders alsnog over de streep te trekken zich te laten vaccineren. „Dan is het wel praktisch dat je er nu al kennis van hebt, zodat je de keuze kunt maken voor een vaccinatie.”

Wie niet gevaccineerd is, kan op pad met een negatief testbewijs. De testen zijn nu nog gratis, maar het kabinet overweegt daar een eigen bijdrage voor te gaan vragen.