Vrouw opgepakt die zich uitgaf voor neuroloog en geld aftroggelde

Ter illustratie. Ⓒ ANP / Video Duivestein VOF inzake MediaTV

BREDA - De politie heeft maandag in een woning aan de Menno van Coehoornstraat in Breda een 55-jarige vrouw aangehouden op verdenking van oplichting, valsheid in geschrifte en identiteitsfraude. Ze gaf zich volgens de politie onder meer uit voor neuroloog, terwijl ze geen enkele medische opleiding heeft gevolgd. Via datingsites kreeg ze volgens de politie contact met mannen en wist door het ophangen van zielige verhalen geld van hen af te troggelen.