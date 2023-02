Vijlbrief namens kabinet: Groningers hadden altijd gelijk

Staatssecretaris Hans Vijlbrief van Mijnbouw zegt in een eerste reactie dat de Groningers ’altijd gelijk hadden’ over de gaswinning. „Eigenlijk heb ik maar een woord hiervoor, en dat is: heel ernstig.”

„Om het kort samen te vatten: de Groningers hadden altijd gelijk. Gaswinning leidde tot aardbevingen, en geld was belangrijker dan de belangen van de Groningers. Vandaag is geen dag voor Haagse discussies, het is een dag voor erkenning voor het leed wat we de Groningers hebben aangedaan. En het is een dag waarop we moeten gaan nadenken over herstel en perspectief. Maar vooral het erkennen van het leed, dat is het allerbelangrijkste.”

Vijlbrief verwacht in eind april met een formele kabinetsreactie te komen. Over het inlossen van de ereschuld, zoals in het rapport wordt genoemd, zegt Vijlbrief: „Het gaat mijn inzet worden om met die erkenning wat te doen aan herstel en perspectief. Ik voel vooral schaamte over wat hier gebeurd is, dat betekent dat we er wat aan moeten doen”

Wel ziet hij het rapport als een „steuntje in de rug” om meer te doen voor de inwoners van het aardbevingsgebied. Andere leden van het kabinet wilden na afloop van het kabinet niet reageren op het rapport. Zij verwezen naar Vijlbrief, die zelf de media ook slechts kort te woord stond.

Shell geeft fouten toe: Groningen is tekortgedaan

Olie- en gasconcern Shell geeft toe dat het samen met branchegenoten „niet goed genoeg heeft geluisterd naar de mensen in Groningen, toen zij hun zorgen uitten over de schades aan hun huizen en over de veiligheidsrisico’s van de gaswinning.” Topvrouw Marjan van Loon van Shell Nederland zegt in een eerste reactie op het langverwachte enquêterapport dan ook dat „Groningen tekort is gedaan.”

NAM: we speelden belangrijke rol in veroorzaken crisis Groningen

De Nederlandse Aardgas Maatschappij (NAM) zegt zich te realiseren dat „wij als bedrijf een belangrijke rol hebben gespeeld” in het laten ontstaan van de crisis door de gaswinning in Groningen. „Tot dat inzicht waren wij al gekomen, maar dit rapport heeft dat nog eens indringend op ons netvlies geplaatst”, staat in een eerste reactie op het kritische rapport van de parlementaire enquêtecommissie.