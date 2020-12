Man in nek geschoten in Amsterdam: zwaargewond naar ziekenhuis

De vermeende schietpartij vond omstreeks kwart voor één plaats op het Marius Bauerplantsoen in Nieuw-West, in de buurt van een aantal flats. Er zijn verder geen kogels aangetroffen, meldt een politiewoordvoerder desgevraagd aan De Telegraaf.

De ambulance kwam ter plaatse en de politie zette een groot ’plaats delict’ af. Een fietstunnel en een deel van de Nachtwachtlaan werden afgezet. De forensische opsporing doet uitgebreid onderzoek.

Het slachtoffer werd „van achteren in onder andere zijn nek geraakt. Of het kogels zijn weten we nog niet. Het kan bijvoorbeeld ook een luchtbuks zijn. Dus het is nog een onduidelijk verhaal”, zegt een woordvoerder van de Amsterdamse politie.

De politie kan niet zeggen of het slachtoffer zelf de melding heeft gemaakt.

