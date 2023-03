Vermeend drugshandelaar Piet W. op vrije voeten in liquidatiezaak

W. werd in oktober vorig jaar aangehouden in zijn woning in Almere. Hij zou achter de moord op Kelvin Maynard (32) zitten. Deze oud-profvoetballer werd op 18 september 2019 doodgeschoten in Amsterdam-Zuidoost. W. wordt ook verdacht van moord op de 23-jarige Genciël Feller. Die werd op 2 september 2019 vermoord op Curaçao nadat hij een maand eerder in Almere ternauwernood een aanslag op zijn leven had overleefd. Naast de liquidaties wordt W. verdacht van het smokkelen van 400 en 4030 kilo cocaïne.

W. ontkent zijn betrokkenheid en noemde de aanklacht vorige week nog onacceptabel. „Het is een leugen en een roddel”, zei hij in de rechtbank. „Geen van de gasten ken ik. Wat heb ik dan te vertellen over ze? Ik kan er niet bij, edelachtbare, dat ik in deze zaak verdacht ben”, zei W. „Ik ben moe van de leugens. Ik heb er niets mee te maken.”

Het Openbaar Ministerie verzette zich tegen de voorlopige vrijlating van W. Maar de rechtbank vindt de getuigenverhoren die het OM aan de rechtbank had gestuurd „niet concreet belastend ten aanzien van de verdachte.” Verder noemt de rechtbank de inhoud van de chatgesprekken „vaak onduidelijk en vooralsnog niet herleidbaar tot betrokkenheid van de verdachte.”

Rechtshulpverzoeken

De officier van justitie vertelde dat er nog rechtshulpverzoeken uitstaan naar onder meer Spanje, Polen en de Verenigde Staten en dat er nog meer getuigen worden gehoord. Ook zei de officier dat nog meer arrestaties zullen volgen. Een van de verdachten waar justitie op jaagt is de gezochte Jos Leijdekkers, alias Bolle Jos, die op de Nationale Opsporingslijst staat vanwege cocaïnehandel en geweld. De tip die kan leiden tot zijn aanhouding kan 200.000 euro opleveren.

Piet W. is eerder in 2014 veroordeeld wegens grootschalige cokehandel. Hij kreeg een celstraf van zeven jaar opgelegd. Omdat hij daarvan nog een deel moest uitzitten, werd hij in maart vorig jaar aangehouden op Aruba en overgedragen aan Nederland. In het laatste deel van zijn detentie droeg hij een enkelband.