Schoonmaker de ruimte in: een schroefje kan al kwaad

Ruimtestofzuiger ClearSpace-1 zal naar verwachting over ruim vier jaar de ruimte gaan schoonmaken. Ⓒ ESA

Noordwijk - Met hetzelfde gemak gooi je het in de afvalbak gaat in de ruimte niet op. Om het groeiende probleem van ruimtepuin aan te pakken, komen de Europese ruimtevaartorganisatie ESA en het Zwitserse ClearSpace met een uniek plan om in 2025 een brok raket op te ruimen. En dat is broodnodig, legt expert Robin Biesbroek uit.