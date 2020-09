Oppositieleider Tilburg wil debat na voetbalfeest: ’Dit is een Grapperhausje 2.0’

Volgens fractieleider Hans Smolders is Weterings totaal door het ijs gezakt. „Het is een puinhoop geworden. Tilburg staat voor joker door de burgemeester. Overal roept hij hoe belangrijk het is om de coronaregels te volgen, maar donderdagavond gebeurt onder zijn verantwoordelijkheid massaal het tegenovergestelde op een evenement waarbij je dit kunt verwachten. Hij had nooit een vergunning moeten afgeven. Hij etaleert hier een totaal gebrek aan leiderschap.”

Eigen verantwoordelijkheid

Smolders heeft vooral moeite met de inconsequente manier van optreden van de Tilburgse burgemeester: „Iedereen moet zich momenteel aan strenge regels houden. Let op: dat is niet mijn lijn, want persoonlijk vind ik dat we alleen mensen met onderliggende gezondheidsklachten en ouderen moeten beschermen. Maar Weterings is van de afdeling ’heel streng in de coronaleer’ dus dan had hij daar nu ook naar moeten handelen. Want je kon op je vingers natellen dat dit fout zou gaan. Dit mocht hij niet laten gebeuren: een feest voor 1000 supporters, terwijl de horeca op sterven na dood is en gewone burgers ook aan allerlei regels gebonden zijn. Bruiloften en feestjes gaan niet door en dit mocht dan wel: echt ongelofelijk.”

De leider van de partij die bij de laatste gemeenteraadsverkiezing met tien zetels als grootste partij uit de bus kwam, maar buiten de coalitie werd gehouden, vindt dat Weterings de oorzaak bij zichzelf moet zoeken: „Hij probeert zijn eigen falen nu op de supporters af te schuiven. Dat vind ik zeer laag. Hij ontloopt daarmee namelijk zijn eigen verantwoordelijkheid.”

Excuses

Smolders had liever gezien dat het evenement geen doorgang had gevonden: „En ja: dan hadden deze supporters zich misschien in huiskamers teruggetrokken of in de binnenstad verzameld. Maar dan had ’ie deze ellende nu in ieder geval niet gehad. Maar de burgemeester ging er blijkbaar vanuit dat dan de hele stad in vuur en vlam had gestaan. Nou, die supporters zijn echt niet allemaal lieverdjes, maar hun eigen stad afbreken: dat doen ze niet. En was er toch iets gebeurd aan wanordelijkheden, dan moet je ingrijpen. Daar ben je burgemeester voor. Nee, dit is een miskleun van de grootste orde.”

Maandag volgt er een debat over de kwestie in de gemeenteraad. Smolders daarover: „Natuurlijk geven we de burgemeester de kans om zijn kant van het verhaal te doen. Maar zoals gewoonlijk zal hem door de coalitiepartijen wel weer de hand boven het hoofd worden gehouden, ook al zijn er bijvoorbeeld ook landelijke VVD’ers die hem stevig de oren wassen. Maar er gebeurt toch niets; ook al valt heel Nederland over hem heen. Dat heb je bij Grapperhaus gezien en gebeurt nu weer. Terwijl hij ook gewoon meteen zijn fout ruiterlijk had kunnen toegeven en excuus had kunnen maken.”