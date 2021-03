ICT’er en thuiswerker Armando (26) doodgestoken bij ommetje: ’Geen woorden voor’

Dat schrijft Omroep West. Balkaran had een goede baan in de ICT. Sinds een maand had hij een vast contract, waardoor hij kon uitkijken naar een eigen huis. „Het was een heel rustige jongen, meestal op de achtergrond en gefocust op zijn carrière”, vertelt zijn oom, Wikram Kanhai.

Op de bewuste donderdagmiddag ging hij even naar buiten. „Tijdens zijn programmeerwerk ging hij dan een half uurtje of een uurtje lopen. Dat deed hij eigenlijk altijd. Vanwege corona werkte hij thuis. Alleen na die dag is hij nooit meer teruggekomen.”

Vijf minuten van zijn huis werd Balkaran neergestoken. Hij overleed vier dagen later in het ziekenhuis.

Ongeloof

De waarom-vraag houdt de familie bezig. Er lijkt geen uitleg voor de gruweldaad. Balkaran had geen verkeerde vrienden. De politie hint op een willekeurige actie: „Op dit moment wijst niets erop dat het steken op dit slachtoffer een gerichte actie was.”

„We geloofden het echt niet”, zegt ook oom Kanhai. „Ook niet toen we hem in het ziekenhuis zagen liggen. Hoe kon hem dat nou overkomen? Zo’n rustige jongen. En ineens is hij weg.”

Een nabestaande kijkt naar de herdenkplek. Ⓒ Hollandse Hoogte / Laurens van Putten

De familie kwam zaterdagmiddag samen op de plek des onheils. Vader Hans kan nauwelijks iets uitbrengen. „Hier zijn geen woorden voor.” Enkele tientallen mensen kwamen op de herdenking af.

Getinte man van 1.75 meter

Ondertussen gaat het politieonderzoek voort. Een verdachte die eerder werd opgepakt, is al snel vrijgelaten. Balkaran heeft voor zijn dood nog kunnen verklaren dat de dader een getinte man was van tussen de 1.75 en 1.80 meter lang. De familie hoopt dat hij wordt gevonden. De politie lijkt de zaak hoog op te nemen, ’ook omdat er meerdere incidenten zijn geweest’, aldus oom Kanhai, die verklaart dat mensen zouden zijn lastiggevallen. „Ik hoop dat iemand iets gezien heeft. Hoe onbenullig ook: meld het.”