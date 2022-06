Al vroeg druk op Schiphol op eerste pinksterdag

Zondag omstreeks 04.15 uur is er een aanhoudende stroom reizigers richting vooral vertrekhal 1 & 2. Ze komen van buiten, maar ook via de roltrappen uit de richting van de parkeergarage. Bij de incheckbalies gaat het ondanks de lange rijen redelijk vlot, daarna komen de reizigers in een lange sliert van mensen richting de douane.

Schipholmedewerkers zeiden eerder al dat ze rekening hielden met een hectische nacht van zaterdag op zondag. „Het wordt denk ik drukker dan zaterdagochtend, en toen was het extreem”, aldus een anonieme medewerker eerder, die filmpjes liet zien van die ochtenddrukte met lange rijen en volle roltrappen.

Bij de incheckbalies is de stemming onder passagiers vrij uitgelaten. Veel mensen checken de labels aan de koffers en tassen om snel door te kunnen. Echte opstoppingen zijn er niet, een flink aantal Schipholmedewerkers stuurt de reizigers. Wel schrikken reizigers, en wijzen ze naar de verdieping boven hen, waar de lange sliert mensen langzaam vooruitgang boekt.

Ook Schipholmedewerkers constateren dat de passagiers de drukte rustig ondergaan. „Ik heb nog geen scheldende reizigers gehad vandaag. Dat was de afgelopen tijd weleens anders. Mensen zijn gefrustreerd, dat uiten ze soms niet goed”, aldus een Schipholmedewerker.

Structureel personeelstekort

Schiphol kampt al weken met een structureel personeelstekort bij onder meer de beveiliging en afhandelaars. Passagiers moesten vaak urenlang in de rij staan en ook zondag lijkt het er volgens medewerkers op dat de ’doorlooptijd’ lang zal worden.

Bij de aankomsthallen is het rustig. Er komen nog weinig vluchten binnen.

De luchthaven werkt inmiddels aan oplossingen voor de problemen. Schiphol presenteerde afgelopen woensdag samen met de vakbonden al een pakket maatregelen om de personeelstekorten tegen te gaan. Sinds vrijdag geldt de regel dat reizigers alleen nog maar de vertrekhal in mogen als hun vlucht binnen vier uur vertrekt. ’Entry only 4 hours before your flight. Alleen toegang 4 uur voor je vlucht. Thank you’, staat op veel borden.