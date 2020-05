Tieners beroven meisje (9) van geldkistje

Het incident gebeurde maandag rond 16.15 uur op de Kadedijk in Fijnaart. Het meisje verkocht in een kraampje zelfgemaakte sieraden, meldt Omroep Brabant. Toen ze even weg was, jatten ze het bakje waarin maar twee euro zat.

„De drie helden mogen zich heel snel melden bij mij”, aldus Damen. Een getuige wist een foto te maken. „Dus is het een kwestie van tijd.”

Als de drie zich melden, gaat hij met de ouders rond de tafel. „Wat ze hebben gedaan, kan natuurlijk niet. Ze moeten hier van leren.”