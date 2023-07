Bizarre beelden New York: overstroming breekt weg open

Bij zware regenval in de Amerikaanse staat New York is een dodelijk slachtoffer gevallen. Een 30-jarige vrouw verdronk in Orange County toen ze met haar hond probeerde weg te geraken uit een huis dat volledig omgeven was door water, aldus een woordvoerder van de lokale autoriteiten. Vooral de Hudson Valley werd getroffen.