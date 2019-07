Amsterdamse straatnamen vernoemd naar feministen en activisten tegen slavernij

Het gaat bijvoorbeeld om Maria Ulfah, een feministe en rechtsgeleerde uit Indonesië, de Surinaamse activisten Otto en Hermina Huiswoud en de Curaçaose schrijver Frank Martinus Arion. Zij zaten in het verzet tegen kolonialisme of waren nationalisten, strijders voor onafhankelijkheid, auteurs of kunstenaars.

Halsema zei dat Amsterdam nog een „lange weg omhoog” heeft te gaan. „Door de betekenis van de slavernij in de lokale economie te onderzoeken, door een nationaal slavernijmuseum in het leven te roepen binnen onze stadsgrenzen.”

De burgemeester verwees hiermee naar het voorstel van de gemeenteraad om de rol van de hoofdstad in de slavernijhistorie te onderzoeken om in 2020 op 1 juli excuses aan te bieden. Ook werd maandag bekend dat het kabinet de jaarlijkse herdenking vanaf komend jaar structureel zal financieren.

Namenlijst

De lijst met straatnamen is opgesteld door het Koninklijk Instituut van Taal-, Land en Volkenkunde en is ter goedkeuring voorgelegd aan het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis. Op de lijst staan namen van mensen uit Suriname, de voormalige Nederlandse Antillen en Indonesië, landen waar Nederland het langst een koloniale relatie mee heeft gehad.

Eerder was al bekend dat de straten op Centrumeiland volgens het thema ’kolonialisme en slavernij’ zouden worden genoemd. De gemeenteraad, die nog akkoord moet gaan met de vernoeming, stemde in februari in met een voorstel van de PvdA om ’diversiteit’ van de Amsterdamse bevolking tot uiting te laten komen in de straatnamen. Ook ontstond er de afgelopen jaren felle discussie over het al dan niet verwijderen van straatnamen en standbeelden van Nederlanders die zich in het verleden schuldig zouden hebben gemaakt aan misdaden. Een voorstel om straten naar zeehelden te vernoemen, werd door links Amsterdam weggehoond.

Het is maandag 156 jaar geleden dat Nederland de slavernij formeel heeft afgeschaft in Suriname en op de Nederlandse Antillen.

