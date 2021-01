Alles op alles tegen verspillen vaccins

Er gaan geen vaccins de prullenbak in, stelt de GGD. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Ongeveer drie procent van de momenteel ruim 203.000 toegediende vaccins wordt verspild. Dat meldt het RIVM. Ondertussen zetten organisaties alles op alles om het getal zo laag mogelijk te houden, want met alle verontrustende berichten over minder leveringen is iedere vaccindosis goud waard.