Vrouw van president van Israël overleden

De presidentsvrouw leed al lange tijd aan longfibrose. Bij officiële aangelegenheden had ze meestal een ademhalingstoestel bij zich. Afgelopen maart onderging ze een longtransplantatie. Daar is ze nooit van hersteld. Ze overleed een dag voor haar verjaardag in het ziekenhuis in de buurt van Tel Aviv.

In 2014 werd haar man Reuven president van Israël. Vanwege hun bescheiden opstelling werd het presidentiële paar erg populair in eigen land. Als vrouw van de president hield Nechama zich vooral bezig met natuurbehoud, kunst en kinderen met een handicap. De belangrijke politieke beslissingen worden door premier Benjamin Netanyahu genomen; de president heeft een hoofdzakelijk ceremoniële functie.