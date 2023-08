Droogte legt 113 miljoen jaar oude afdrukken van dinosaurussen bloot in Texas

Hoewel het park bekend staat om zijn dinosaurussporen, zijn de nieuw ontdekte sporen meestal bedekt met water van de Paluxy rivier en dus niet zichtbaar. Vrijwilligers hebben tot nu toe al ongeveer 75 nieuwe dinosaurussporen geïdentificeerd in de opgedroogde rivierbedding, zei parkopzichter Jeff Davis.

„Het is weer een erg heet, erg droog jaar geweest, dus onze onderzoekers proberen te profiteren van de droogte”, zei Davis. „Dit is geen normale situatie voor ons. Normaal zou dit allemaal onder water staan.” Het is het tweede opeenvolgende jaar dat er door de droogte nieuwe dinosaurussporen in het staatspark zijn gevonden.

Op video’s van het park is te zien hoe vrijwilligers opgedroogd slib en vuil wegborstelen om de verborgen afdrukken te onthullen. De dinosaurussen zouden hun pootafdrukken hebben achtergelaten in sediment, dat uiteindelijk verhardde tot wat nu kalksteen is.

De drietenige sporen waren waarschijnlijk van een Acrocanthosaurus, die op een Tyrannosaurus rex leek. Het 4,5 meter hoge roofdier woog ongeveer 6.350 kilogram.

Staatsdinosaurus

De tweede sporen behoorden waarschijnlijk toe aan een Sauropodseidon met een lange nek, die meer dan 30 meter hoog kon worden en 39.000 kilogram woog. De Sauropodseidon is de officiële staatsdinosaurus van Texas.

De pootafdrukken van dinosaurussen zijn niet de enige droogte-gerelateerde ontdekking van deze zomer. Deze maand stuitte een jetskiër op een wirwar van scheepswrakken uit de Eerste Wereldoorlog op de bodem van de rivier Neches in Oost-Texas.