Boa’s niet bevoegd om te beboeten: ’Amsterdam inde onterecht parkeerboetes’

De zaak draait om een Amsterdam taxibedrijf dat in 2019 een parkeerprent kreeg omdat de ondernemer zijn taxi op de stoep had geparkeerd, waarna het bedrijf protest aantekende. De kantonrechter wees de klager aanvankelijk de deur, maar het hof Arnhem-Leeuwarden draait dit besluit terug en geeft de klager gelijk.

Amsterdamse boa’s die met scanauto’s geautomatiseerd overtredingen registeren, waren in 2019 niet bevoegd om foutparkeerders te beboeten, constateert het hof die de Amsterdamse prent daarom naar de prullenbak verwijst.

Volgens jurist Nick Voorbach van Verkeersboete.nl die de zaak aanhangig maakte, mochten boa’s in de Amsterdamse scanauto’s alleen zwartparkeerders, auto’s die eenrichtingsverkeer negeren of voetgangersgebieden inrijden, automatisch beboeten. Maar rijdende handhavers waren niet bevoegd om foutparkeerders – die bijvoorbeeld op de stoep staan – op de bon te slingeren. Dat een computer in de scanauto de overtreding vastgelegde, doet daar niets aan af.

Honderdduizenden

De jurist vermoedt dat er in de hoofdstad sinds 2017 – toen de scanauto’s werden geïntroduceerd – ’honderdduizenden foutparkeerders zonder juiste juridische grondslag op de bon zijn geslingerd. Voorbach baseert zijn inschatting niet alleen op gesprekken met ambtenaren, maar ook op landelijke cijfers.

Reeds betaalde boetes kunnen juridisch gezien niet worden teruggevorderd, stelt Voorbach.

„In principe niet, maar ik zou dat wel terecht vinden. Burgers gaan ervan uit dat het wettelijk kader klopt en dat de overheid netjes handelt. En dat blijkt nu niet het geval.”

De gemeente bevestigt dat de papierwerk voor de boa’s niet op orde was. „Het gebrek in de bevoegdheid is vorig jaar al aangepast en het OM heeft bevestigd deze wijze van handhaving goed te keuren”, zegt een woordvoerder van burgemeester Halsema.

Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (CVOM) zegt dat automobilisten die net als het taxibedrijf en op dezelfde gronden bezwaar hebben gemaakt, erop kunnen rekenen dat ze in het gelijk worden gesteld en dat de boete daarmee komt te vervallen. Mensen die reeds hebben betaald, hebben juridisch geen grond om alsnog in beroep te gaan, stelt de woordvoerder.