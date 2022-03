Aangifte vanwege vele volmachtstemmen in Bergen op Zoom

BERGEN OP ZOOM - In Bergen op Zoom is dusdanig veel via volmachten gestemd vorige week tijdens de gemeenteraadsverkiezingen, dat het vermoeden leeft dat er fraude is gepleegd. De gemeente van de Noord-Brabantse stad doet dinsdag aangifte, bevestigt het Openbaar Ministerie.