Koning Willem-Alexander staat voor uitdaging

Een moderne koning die de verwachtingen meer dan waarmaakt, met Máxima aan zijn zijde als glamoureus boegbeeld van een zelfverzekerd land. Dat beeld heeft een kras opgelopen met de Griekse vakantie. Ⓒ ANP/HH

De mislukte vakantie in Griekenland zorgde voor een najaarsstorm rond de koninklijke familie en daarmee de monarchie. De zegeningen ervan sneeuwden onder en maakten plaats voor een discussie over privileges, vorstelijke eigengereidheid en gedateerde ministeriële verantwoordelijkheid. Zelfs de grootste Oranjefans krabden zich achter de oren. Hoe groot is de schade en hoe kan Willem-Alexander die herstellen?