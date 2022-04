Advocaat: bewijs kofferbakmoord gebaseerd op speculaties

De wagen lag half in het water van het Stieltjeskanaal bij Coevorden. Volgens het OM is Meinema met een zwaar voorwerp meermalen op zijn hoofd geslagen. Hersenletsel is hem fataal geworden.

O. is volgens het OM vermoedelijk de laatste persoon die contact had met het slachtoffer. Dit zou blijken uit telefonische contacten tussen O. en Meinema. Daarnaast voert het OM een anonieme bedreigde getuige op waartegen O. de moord en de poging om het lijk en de auto te laten verdwijnen, zou hebben bekend. Op de kleding van het slachtoffer is celmateriaal van O. aangetroffen.

De recherche heeft volgens Meijering ongekende inspanningen verricht om de zaak op te lossen. Er zijn tientallen getuigen gehoord, maar geen enkele getuigenverklaring bracht de zaak tot een oplossing. Er werd volgens de jurist volop gespeculeerd, vooral op sociale media. De advocaat vond het bijzonder dat ondanks alle deze inspanningen zo weinig bekend is geworden over de moord zelf. Er is geen moordwapen gevonden. Meijering zei dat hij niet eerder meemaakte dat een zaak met zo weinig bewijs voor de rechter werd gebracht.