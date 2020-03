Religieuze leven ingesnoerd: ’Online gaat mystiek in rook op’

De meeste kerken houden de deuren dicht. Ⓒ Robert Hoetink

Amsterdam - Nooit eerder, ook niet tijdens de oorlog, werd het religieuze leven zo ingesnoerd als nu. Kerkdiensten liggen stil, paasvieringen gaan waarschijnlijk niet door, de ramadan komt in de knel. Gelovigen behelpen zich met diensten via internet. Wat laat dat over van de beleving? „Het is aanrotzooien.”