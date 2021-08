Mijnwerkers vast door modderstroom in Noordwesten van China

XINING - In een mijn in de noordwestelijke Chinese provincie Qinghai zitten negentien mijnwerkers vast door een plotselinge modderstroom. Een mijnwerker is gered en ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis, een ander kwam om het leven.