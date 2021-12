20-jarige YouTuber overleden na crash tegen boom: ’Wat is het leven toch oneerlijk’

Hulpverleners hebben Tigo nog geprobeerd te reanimeren, maar dat is niet gelukt. Hij is ter plaatse overleden. De politie zegt te vermoeden dat hij de macht over het stuur is verloren. Niemand anders was bij het ongeval betrokken.

Tekst loopt verder onder de tweet.

Verdriet

,,Zo intens verdrietig, onze lieve zoon Tigo is omgekomen bij een auto ongeluk, niet te bevatten. Love you’’, schrijven zijn ouders op Instagram. Ook onder de video’s op YouTube regent het steunbetuigingen met hartjes en verdrietige emoji’s. Tigo maakte video’s voor zijn YouTube-kanaal onder de naam ’Tigootje’ van allerlei experimenten, zoals naar een illegaal feestje gaan tijdens corona tot zijn verjaardag vieren in een rolstoel. Zijn laatste video heeft hij zes dagen geleden, één dag voor het ongeluk, geplaatst.

,,Hij was mijn een van mijn favoriete YouTubers. ’’, schrijft een volger onder de video. ,,Ik kende hem goed. Ik keek als klein kind graag naar zijn video’s’’, zegt een ander. ,,Hoe snel dit soort dingen ook gebeuren. Zaterdagochtend helemaal top en een paar uur later overleden’’, zegt een derde.

Tekst loopt verder onder de post.

Erehaag

De neef van Tigo wil aankomende donderdag afscheid nemen met een erehaag en bloemen. ,,Zo ontzettend triest en verdrietig , veel te jong. Wat is het leven toch oneerlijk’’, schrijft hij op Facebookpagina van de voetbalclub waar de vader van Tigo trainer was.

De begrafenis is aankomende donderdagmiddag. ,,Als iedereen er rond 12.30 uur kan staan, met eventueel een roos of bloemetje, zou dat supermooi zijn. Dan kan iedereen op zijn of haar manier afscheid nemen van Tigo.’’