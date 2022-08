Indianapolis is geschokt om dood Nederlandse militair bij schietpartij

De deuren van de zijingang van het hotel zijn nog altijd dichtgetimmerd. Een stuk geel politielint zit vast om een afvalbak. Het is duidelijk te zien waar de dodelijke schietpartij dit weekend plaatsvond. Het hotel heeft bovendien veiligheidsmaatregelen genomen. In de lobby staat nu de hele avond een bewaker. Het personeel wil voor nu alleen zeggen dat het heftig was. Meer mogen ze niet zeggen van het management.

Het is een rustige avond in het horecagebied in down town Indianapolis. Het is een stadscentrum zoals je dat zoveel ziet in het mid-westen. Met veel beton van parkeergarages, kantoorgebouwen en sportstadions. Geweld zijn ze hier wel gewend. “We hebben hier een groot criminaliteitsprobleem", zegt Roy, een van de bezoekers van The District, een kroeg die slechts een blok verwijderd is van waar de schietpartij plaatsvond. “Er wordt om het minste geschoten. De moordcijfers zijn hier angstaanjagend.”

„Dit is toch niet uit te leggen”

Dat het buitenlandse soldaten zijn die het slachtoffer werden van dat geweld, dat maakt het nog erger, vindt Roy. “Ze komen hier om te trainen voor gevechtssituaties, en dan komt er een om hier op straat. Dat is toch niet uit te leggen.” Zo denken meer gasten in de bar erover. “Het is vreselijk wat daar gebeurd is. Jullie zijn onze bondgenoten.”

Lars, die met een groepje vrienden aan de bar hangt, maakt zich zorgen over hoe er in Nederland naar zijn stad zal worden gekeken. “Jullie krijgen nu het beeld dat het hier een soort oorlogsgebied is. Dat is echt niet zo. Maar ja, schietpartijen gebeuren hier inderdaad wel vaker.”

Op straat valt het grote aantal politieauto's op. Dat is altijd zo, zegt een vriend van Lars. “Sinds een paar jaar wordt daar extra op ingezet. Juist vanwege die criminaliteit. Nu moet het alleen nog gaan helpen. Al heb ik zelf in twintig jaar nog niets naars meegemaakt hier.”

Bij Kilroy's een sportsbar met overal tv-schermen, speculeren de bezoekers over wat er gebeurd kan zijn. De Nederlanders gingen terug naar hun hotel om te de-escaleren na een ruzie, zo is het verhaal. Maar als de schutter ze daarna achtervolgd is, dan is dat niet een gewone gefrustreerde kroegganger geweest, zo denken ze hier. “Als er inderdaad op die Nederlanders is geschoten vanuit een auto, dan klinkt dat meer alsof ze ruzie hebben gekregen met serieuze criminelen, of bendeleden.”

Ⓒ Jan Postma

Ⓒ Jan Postma