Franse (29) dood teruggevonden in ravijn Kreta

Gigano, een verpleegster uit het Franse Nantes, was alleen naar Kreta op vakantie gegaan. Op 24 juni liet zij aan haar ouders weten te voet van Chania naar Elafonissi te gaan. Ze zou twee nachtjes in een hotel in het dorpje Palaiochora verblijven, maar is daar volgens Creta Post nooit aangekomen.

Op 29 juni zou Violet terugvliegen naar Frankrijk. Maar de vrouw kwam niet thuis. Daarom is de Franse politie ingeschakeld, die hun collega’s in Griekenland inlichtten.

Donderdag is het lichaam van Violet Gigano aangetroffen in een ravijn naast een wandelpad. Ook de auto van de vrouw is teruggevonden in het Krios-gebied, tussen Chania en Elafonissi.

Hoe de vrouw om het leven is gekomen, is nog niet duidelijk. Mogelijk is Gigano gevallen, maar andere scenario’s worden nog niet uitgesloten. Er zal autopsie worden verricht op het lichaam. Ook de auto van de vrouw zal worden onderzocht.