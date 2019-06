Geen kruisje voor Maarten als hij de tocht volbrengt

Dat zegt voorzitter Immie Jonkman van de vereniging Friesche Elf Steden in het radioprogramma Buro de Vries op Omroep Friesland. Er gaan in Friesland stemmen op om Van der Weijden op dergelijke wijze te eren voor zijn unieke prestatie, maar Friesche Elf Steden begint daar niet aan.

„Misschien verdient hij het kruisje wel, maar hij krijgt het niet,” zo liet ze resoluut weten. „Ons kruisje is alleen bedoeld voor mensen die de Elfstedentocht officieel uitschaatsen. Punt.” De vereniging zal ook niet met een ander gebaar komen, in de vorm van een oorkonde of een (ere-)lidmaatschap. „Dat is niet aan ons. Wij moeten bij sterk ijs een tocht organiseren. Niet meer en niet minder.”

Eerbetonen laat de vereniging dan ook aan anderen.