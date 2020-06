Verdwijning Jaïr: onderzoek naar link met verdachte zaak-Maddie knap lastig

Miltairen kamden eerder het duingebied bij Monster uit op zoek naar de verdwenen Jaïr, maar zonder resultaat. Ⓒ Serge Ligtenberg, ANP

Den Haag - Het Haagse coldcaseteam van de politie onderzoekt of het seksuele ’roofdier’ en Maddie-verdachte Christian Brückner uit Duitsland achter de verdwijning van Jaïr Soares (7) in Monster zit. Mede door een verkeerde inschatting in 1995 van die verdwijning wordt dat onderzoek knap lastig.