Man die met kruisboog Elizabeth wilde vermoorden bekent schuld

Kopieer naar clipboard

Ter illustratie: de laatste officiële foto van koningin Elizabeth II op 6 september 2022 in Balmoral. Ⓒ ANP

LONDEN - De man die in 2021 met een kruisboog werd gearresteerd bij Windsor Castle omdat hij van plan was koningin Elizabeth te vermoorden, heeft vrijdag in de rechtbank van Londen schuld bekend. De 21-jarige Jaswant Singh Chail bekende onder meer schuld aan een overtreding op grond van sectie 2 van de Treason Act, oftewel het „het afvuren of richten van vuurwapens, of het gooien of gebruiken van een voorwerp of wapen, met de bedoeling Hare Majesteit te verwonden of te alarmeren.”