Oorlog in Oekraïne Washington in verlegenheid door artikel New York Times VS helpt Oekraïne om Russische generaals te doden

Door onze redactie buitenland Kopieer naar clipboard

De Oekraïense strijdkrachten jagen actief op Russische generaals. Ⓒ AFP

WASHINGTON - De Verenigde Staten zijn in verlegenheid gebracht door een publicatie van de New York Times. Washington heeft volgens deze Amerikaanse krant Kiev voorzien van belangrijke inlichtingen over de locaties van mobiele hoofdkwartieren van de Russen. Dat heeft Oekraïne in staat gesteld om een relatief groot aantal Russische officieren uit te schakelen: meer dan 300 van wie zeker twaalf generaals.