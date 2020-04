Politie vindt 267 kilo vuurwerk in slaapkamer in Zoetermeer

De politie zocht de man omdat hij een taakstraf vanwege een bedreiging niet had uitgevoerd, zo meldt Omroep West. Toen ze bij de 33-jarige man langs gingen, troffen ze het vuurwerk aan. Ondanks dat het om legaal vuurwerk gaat, is de grote hoeveelheid niet toegestaan.

De agenten hebben het vuurwerk in beslag genomen, zo melden zij op Twitter. De taakstraf van de man is omgezet in een gevangenisstraf van negen dagen.