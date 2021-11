11-jarige jongen overleden na botsing busje Rozenburg

Kopieer naar clipboard

Ⓒ VRPress

Rozenburg - Op de Laan van Nieuw Blankenburg in Rozenburg is donderdagavond een 11-jarige jongen overleden na een ongeluk. De jongen zat op een fiets en kwam in botsing met een busje. Dat meldt de politie.