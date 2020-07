Ierse ’kettingzaagkiller’ wil uitlevering aan Nederland voorkomen

Barry McA. (links vooraan) tijdens de eerdere behandeling van de moordzaak in de rechtbank van Amsterdam. Rechts vooraan zijn kompaan Kenneth B. Ⓒ Illustratie Aloys Oosterwijk

Dublin - Een Ierse ’kettingzaagkiller’ die in ons land dertien jaar cel kreeg, probeert wanhopig te voorkomen dat hij wordt uitgeleverd. Barry McA., die werd veroordeeld voor een lugubere moord en daarna op de vlucht sloeg, is in zijn vaderland inmiddels gearresteerd en vastgezet.