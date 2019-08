’Nederlandse klokken gaan weer luiden in Rome’

Koning Willem-Alexander en koningin Maxima brengen een bezoek aan de Kerk der Friezen tijdens hun staatsbezoek aan Vaticaanstad. Ⓒ ANP

ROME - Na tientallen jaren gaan de twee klokken van de Friezenkerk in Rome eindelijk weer luiden. Een schenking van de Abe Bonnema stichting heeft dit mogelijk gemaakt. „Dit is echt fantastisch. Er werd al jaren gepraat over de restauratie van de klokken, maar het leek nooit mogelijk.”