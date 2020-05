Basisscholen begin juni helemaal open

Dinsdag heeft het kabinet crisisberaad over de coronamaatregelen, waarna premier Rutte en minister De Jonge (Volksgezondheid) een persconferentie geven. Hier zal meer bekend worden over de ’gereedschapskist’ waarmee het kabinet kan bepalen de teugels te laten vieren of juist aan te halen. Daarbij gaat om de ziekenhuis- en ic-opnames, de besmettingsgraad.

Eerdere opening van de horeca dan op 1 juni zit er niet in, zo bevestigen bronnen rond het Binnenhof. De branche had gehoopt eerder open te kunnen om tijdens het pinksterweekend nog wat te kunnen verdienen. Behalve de horeca mogen ook de musea in juni weer beperkt open.

Het kabinet besloot eerder dat de basisscholen vanaf 11 mei weer half open mochten. Minister Slob (Onderwijs) liet het aan de scholen zelf over of ze leerlingen halve dagen lieten komen of om de dag, al sprak hij zijn voorkeur voor de laatste optie. De onduidelijkheid werd hem door het onderwijs niet overal in dank afgenomen. Het was voor de scholen en ouders een heel gepuzzel om de roosters aan te laten sluiten op bijvoorbeeld de naschoolse opvang.

Per wanneer de basisscholen weer helemaal open mochten, was nog niet duidelijk. Dat was ook niet opgenomen in de ’routekaart’ die het kabinet onlangs presenteerde over de geleidelijke heropening van de samenleving. Dat wordt dus begin juni.

100 miljoen

Dat zou ook voor de schatkist van de Staat een meevaller zijn. Want zolang de basisscholen niet helemaal open zijn, compenseert de overheid nog de eigen bijdrage die ouders betalen voor de opvang. Dat kost meer dan 100 miljoen euro per maand.

Vanaf 11 mei werd ook buitensporten voor volwassenen weer mogelijk. De sportscholen zullen echter voorlopig nog geduld moeten hebben. Het Outbreak Management Team (OMT) komt volgende week met een nieuw advies over de eventuele heropening vóór 1 september. De sportscholen vrezen voor hun voortbestaan als ze de hele zomer dicht moeten blijven. De sportscholen denken met extra voorzorgsmaatregelen het risico op nieuwe besmettingen te kunnen beperken.