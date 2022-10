Europees Parlement stemt voor toetreding Roemenië en Bulgarije tot Schengenzone

Buitenland

’Eerste negen maanden forse toename illegale migranten EU’

Het aantal mensen dat illegaal de Europese Unie binnenkomt is over de eerste negen maanden van dit jaar gestegen tot 228.240, het hoogste aantal sinds dezelfde periode in 2016. Vergeleken met dezelfde periode vorig jaar gaat het om een toename van 70 procent, meldt de Europese Grens- en Kustwacht Fr...