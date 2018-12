Verdachte ontkent doodsteken ex-vrouw

„Ik ben onschuldig en heb er helemaal niks mee te maken”, zei hij donderdag tijdens de behandeling van zijn proces in de rechtbank in Amsterdam. De 35-jarige moeder van zijn drie kinderen werd in de ochtend van 4 februari 2016 op straat neergestoken toen ze onderweg was naar de basisschool om haar kind te halen. Ze stierf kort daarna in een ziekenhuis.

Het stel was uit elkaar en had al langere tijd problemen. K. werd dezelfde middag aangehouden en heeft altijd ontkend dat hij de dader is.