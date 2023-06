Onderzoekers WHO: ’Zoetstof aspartaam mogelijk kankerverwekkend’

Het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek zet de stof zeer waarschijnlijk binnen enkele weken op de lijst van mogelijk kankerverwekkende stoffen. Uit meerdere onderzoeken de afgelopen decennia stellen wetenschappers dat er een verband is tussen het innemen van grote hoeveelheden aspartaam en de groei van tumoren in muizen en ratten. Critici stellen dat die eerdere onderzoeken niet correct zijn uitgevoerd.

Nog geen nieuwe regels over consumeren

Aspartaam (E951) wordt als zoetstof gebruikt in onder andere Coca Cola Zero, suikervrije snoepes, sportdrankjes en kauwgom. De nieuwe classificering bepaalt nog niet in welke hoeveelheden een persoon veilig kan consumeren. Die richtlijnen komen van een andere tak van de Wereldgezondheidsorganisatie. Een nieuwe richtlijn komt mogelijk halverwege juli.

Sinds 1981 wordt aspartaam als veilig gezien om te consumeren binnen schappelijke grenzen. Zo moet een volwassene van 60 kg bijvoorbeeld dagelijks tussen de 12 en 36 blikjes light frisdrank drinken - afhankelijk van de hoeveelheid aspartaam in de drank - om risico te lopen. Deze richtlijn is momenteel van kracht in de VS en meerdere Europese landen.

Maar de nieuwe classificatie van de kankeronderzoekers kan grote gevolgen hebben als overheden de classificatie overnemen. Zo werd in 2015 glyfosaat geclassificeerd als mogelijk kankerverwekkend en ondanks vele rechtszaken werd de stof in sommige landen verboden. Er is ook kritiek op de toon van het Agentschap, die eerder ’overwerken’ en rood vlees bestempelde als mogelijk kankerverwekkend.