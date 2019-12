Paarden bevrijd uit laag van 1,5 meter mest

„Ik heb niet eerder zo’n ernstige welzijnsaantasting bij paarden gezien", vertelt een inspecteur van de Dierenbescherming. Ⓒ Dierenbescherming

DEN HAAG - In knieën in een laag mest van 1,5 meter en konden nergens droog liggen. De dieren werden bevrijd door de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) en de politie. Naar schatting hebben de paarden anderhalf tot 2 jaar aaneengesloten gestaan in de donkere, vuile schuur in geïmproviseerde boxen.