Burgemeester Kiev: de wereld moet ons nu helpen

De Russische president Vladimir Poetin streeft volgens de burgemeester naar wereldmacht „en het Westen moet weten dat na Oekraïne het de beurt is aan de Baltische staten. We zijn nog maar het begin.” Als de Duitse bondskanselier Olaf Scholz en andere staatshoofden met Poetin praten, moeten ze hem één ding duidelijk maken: „Ons hele land zal zich verdedigen tegen een aanval en dat zal ernstige gevolgen hebben”, aldus Klitsjko.

Scholz wil maandag in Kiev de Oekraïense president Volodimir Zelenski ontmoeten. Dinsdag reist hij naar Moskou voor een ontmoeting met Poetin.

Klitsjko, ex-wereldkampioen boksen, zei begin februari in een talkshow: „Als de militaire agressie begint, dan pak ik een aanvalsgeweer en ga ik vechten voor Oekraïne.”

Amerikaans OVSE-personeel moet Oekraïne verlaten

De Verenigde Staten hebben ook de Amerikaanse medewerkers van de OVSE-waarnemersmissie in Oekraïne opgeroepen het land te verlaten vanwege de dreiging van een Russische inval. Eerder riepen de VS alle Amerikanen op het land te verlaten en dat reisadvies geldt ook voor de aanwezige Amerikaanse medewerkers van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE), zei een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken zaterdag (lokale tijd).

Sinds maart 2014 zijn honderden internationale waarnemers van de OVSE in Oekraïne gestationeerd. Ze houden toezicht op het staakt-het-vuren dat is gesloten tussen pro-Russische separatisten en Oekraïense soldaten, vooral in Oost-Oekraïne. Het is de grootste veiligheidsmissie in de geschiedenis van de OVSE.

Australië sluit ambassade in Kiev

Australië gaat haar ambassade in de Oekraïense hoofdstad Kiev sluiten nu een Russische inval op handen lijkt, melden Australische media. Minister van Buitenlandse Zaken Marise Payne zei dat gezien de verslechterde veiligheidssituatie in de regio de regering heeft besloten alle activiteiten in de ambassade tijdelijk op te schorten en het personeel heeft opgedragen te vertrekken.

Het land verplaatst zijn activiteiten naar een tijdelijk kantoor in Lviv, een plaats in het westen van Oekraïne vlakbij de grens met Polen.