Paus schenkt relikwieën van kruis Jezus voor kroning Charles

Het gaat om twee stukjes van het Ware Kruis, zoals het kruis van Jezus ook wordt genoemd. „In een belangrijk oecumenisch gebaar zal het Kruis van Wales een relikwie van het Ware Kruis bevatten, het persoonlijke geschenk van paus Franciscus aan Zijne Majesteit de Koning ter gelegenheid van de kroning”, stelt de Kerk in Wales in een verklaring.

Andrew John, de anglicaanse aartsbisschop van Wales, zegende het processiekruis woensdag tijdens een dienst in Llandudno in Wales. „We zijn ook verheugd dat het voor het eerst zal worden gebruikt om de majesteiten tijdens de kroningsdienst door Westminster Abbey te begeleiden”, liet hij weten. Het kruis zal na de kroning worden gedeeld door de Anglicaanse en Rooms-Katholieke kerken in Wales, meldt Reuters.

Koning Charles en Camilla stappen op 6 mei in de ochtend bij Buckingham Palace in de Diamond Jubilee State Coach, de koets die werd gemaakt vanwege het 60-jarig troonjubileum van koningin Elizabeth. De tocht leidt naar Westminster Abbey, waar de ceremonie om 11.00 uur lokale tijd begint. Ook Camilla wordt die dag gekroond en draagt vanaf dan de titel koningin in plaats van koningin-gemalin.